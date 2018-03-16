Эдди Мерфи не интересует его дочь от Мелани Браун

У солистки Spice Girls Мелани Браун никак не складываются нормальные отношения с бывшими супругами. Она снова встретилась в суде со своим экс-мужем Стивеном Белафонте, который, добившись совместной опеки над их общей дочерью, 6-летней Мэдисон, теперь борется за право навещать среднюю дочь Мелани, 10-летнюю Энджел, от отношений с актером Эдди Мерфи. В ходе разбирательств выяснилось, что родному отцу, в отличие от отчима, Энджел не нужна.

Согласно судебным документам, Стивен настаивает, что за десять лет брака с Мелани, он был настоящим отцом для Энджел, воспитывая ее как родную дочь. "Она называла меня "папа" с тех пор, как начала говорить",- объясняет Белафонте.

Поскольку сама Мелани против этих визитов, адвокат Белафонте попыталась связаться с родным отцом девочки Эдди Мерфи и спросить его разрешения на визиты Белафонте. Однако юрист, в свою очередь, через адвокатов актера получила ответ, что Эдди "не интересует" его дочь. "Мистер Мерфи не желает контактировать с ребенком",- заявила защитница интересов Стивена.

Когда Мелани родила дочь от Эдди, он изначально не признавал свое отцовство. Тогда певица доказала это с помощью ДНК-теста, но даже после этого Мерфи так и не начал общаться с ребенком. "Я твердо убежден, что решение Мелани порвать все связи между мною и Энджел, нанесет эмоциональную травму ребенку и окажет деструктивное воздействие на ее психическое здоровье,- говорит Белафонте в судебных документах.

По его словам, он передал игрушечного медведя для своей родной дочери Мэдисон и другие игрушки для Энджел. Однако Мелани выбросила все подарки, предназначавшиеся для последней, даже не показав их ей.

Недавно Стивен Белафонт обвинил свою бывшую супругу Мелани Браун в наркозависимости.