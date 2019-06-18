Эдгар Каминский откровенно рассказал о матери: поклонники негодуют

Пластический хирург опубликовал неоднозначный пост

Эдгар Каминский Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Поклонники украинской певицы Славы Каминской пришли в ужас – участница "НЕАНГЕЛОВ" разводится со своим мужем, известным пластическим хирургом Эдгардом Каминским. Судебное заседание должно было состояться 12 июня, адвокаты артистки запросили у суда дополнительное время на мирное урегулирование всех вопросов. Уже известна новая дата заседания суда.

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До этого Эдгар Каминский прокомментировал развод, завив что истинную причину разрыва знают только близкие люди и попросил прессу не лезть в их отношения. Но позже он опубликовал новый пост в Instagram, который посвятил своей маме и подогрел интерес поклонников.

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Под совместным фото с мамой Каминский рассказал о ее вере в детей, поддержке, всегда хорошем настроении и о том, что она никогда не ругалась, не употребляла алкоголь. А также – учила детей не поддаваться эмоциям. Хирург поблагодарил мать и отметил, что "многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму и не были "маменькиными сынками". Но при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно".

Скриншот из соцсети

"Так сложилось, что моим воспитанием занималась мама. Об отце сейчас рассказывать не буду. Всему свое время. Но факт его присутствия в моей жизни зафиксируйте. К отцу отношусь хорошо. Парадокс ситуации состоит в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму, не были "маменькиными сынками". Но, при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно", – написал он.

После высказанных слов подписчики предположили, что мужчина таким образом намекнул на истинную причину развода со Славой, которая не очень ладила с его мамой. Сам Эдгар на комментарии фанатов не ответил и можно только предположить, что пост был завуалированно адресован певице.

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