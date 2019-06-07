Эдгар Каминский подал на развод со Славой во второй раз
Стало известно, что Эдгар Каминский не впервые принял решение развестись с супругой
Неожиданно для всех муж Славы Каминской, солистки группы НЕАНГЕЛЫ, подал на развод. Информация об этом появилась на официальном сайте Подольского районного суда города Киева. Заседание состоится уже в следующую среду, 12 июня. Заявление на развод муж певицы подал еще 19 апреля.
Отметим, ни Слава, ни Эдгар никаких комментариев не дают. Слава лишь опубликовала черно-белую фотографию с тремя точками и смайликом.
Поклонники пары в отчаянии: "Все расстаются, это какой-то бич нашего времени. Очень жаль, что красивые истории любви часто только на фотографиях. Будьте счастливы".
Примечательно, что пластический хирург Эдгар Каминский подает на развод во второй раз. Впервые это произошло осенью 2017 года, но тогда паре удалось преодолеть кризис в отношениях. Главной причиной в прошлый раз стали амбиции Каминской относительно сольной карьеры и кардинально разные характеры влюбленных.
Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Пара воспитывает двоих детей: 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.
Ранее мы также поделились историей любви Славы и Эдгара Каминских.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram