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Эдгар Каминский подал на развод со Славой во второй раз

Стало известно, что Эдгар Каминский не впервые принял решение развестись с супругой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07

Неожиданно для всех муж Славы Каминской, солистки группы НЕАНГЕЛЫ, подал на развод. Информация об этом появилась на официальном сайте Подольского районного суда города Киева. Заседание состоится уже в следующую среду, 12 июня. Заявление на развод муж певицы подал еще 19 апреля.

Отметим, ни Слава, ни Эдгар никаких комментариев не дают. Слава лишь опубликовала черно-белую фотографию с тремя точками и смайликом.

Поклонники пары в отчаянии: "Все расстаются, это какой-то бич нашего времени. Очень жаль, что красивые истории любви часто только на фотографиях. Будьте счастливы".

Эдгар и Слава Каминские разводятся
Эдгар и Слава Каминские разводятся
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Примечательно, что пластический хирург Эдгар Каминский подает на развод во второй раз. Впервые это произошло осенью 2017 года, но тогда паре удалось преодолеть кризис в отношениях. Главной причиной в прошлый раз стали амбиции Каминской относительно сольной карьеры и кардинально разные характеры влюбленных.

Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Пара воспитывает двоих детей: 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.

Ранее мы также поделились историей любви Славы и Эдгара Каминских.

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