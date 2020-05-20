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Единственный сын известной российской телеведущей умер от COVID-19

Сын Светланы Моргуновой занимался самолечением

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:27

Единственный сын известной российской телеведущей Светланы Моргуновой умер от коронавируса. Максиму было 52 года. Напомним, что до этого певица Любовь Успенская сообщила о смерти близких людей от COVID-19.

Как сообщает Telegram-канал "НеМалахов", сын телеведущей занимался самолечением. Узнав о болезни, Максим Моргунов самостоятельно колол себе в живот гепарин и принимал противомалярийные препараты.

Днем 19 мая сын Светланы выходил на связь с близкими, а к вечеру уже не отвечал. Именно телезвезда заподозрила неладное и забила тревогу. Друзья из соседнего подъезда отправились в квартиру к мужчине, но тот не открывал дверь. Медики приехали по вызову, но не смогли попасть внутрь, поэтому спасателям пришлось вскрывать квартиру.

Брат умершего Илья Свиридов на своей странице в Facebook подтвердил смерть Максима и поделился подробностями. У сына телеведущей не было вредных привычек.

"У него не было вредных привычек, хронических заболеваний, он не был в "группе риска". Абсолютно здоровый, сильный мужик. Между майскими праздниками он выходил на работу (он работал в музее-заповеднике). И там контактировал с коллегой. 8-го числа у начальника подтвердили COVID-19. Максим сдал тест, и 10 мая получил положительный результат. Вчера, 19 мая, Максима не стало. У Максима остались жена, дочь и очень пожилая мама, Светлана Моргунова", – поделился Илья.

Звезды объявили войну коронавирусу. Детали в сюжете:

По его словам, у Максима была высокая температура – 39. Всех родных мужчина отправил на дачу, чтобы не заразить их и сам остался в квартире на самолечении.

Напомним, что у известного украинского певца и его семьи подозревают коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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