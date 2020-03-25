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Эффективная тренировка дома: 3 упражнения от Насти Каменских

Певица намерена регулярно устраивать тренировки во время карантина

Валерия Ильченко
Сегодня, 12:27

Спорт – важная составляющая здорового образа жизни, и NK | Настя Каменских вдохновляет и мотивирует своих поклонников поддерживать форму во время карантина и наполняться позитивом. Так, певица на постоянной основе запускает цикл домашних онлайн-тренировок. Утренние спортивные тренировки в прямом эфире Instagram певицы будут проходить регулярно на время карантина.

"Когда я провела первую онлайн-тренировку с вами и получила так много фидбека, то поняла, что хочу и буду продолжать! Поэтому на период карантина мы с вами будем регулярно заниматься вместе! Я разрабатываю программу тренировок с моим тренером Андреем Хомицким. Будем делать тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки!", – отметила артистка.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: пресс-служба

Настя Каменских также поделилась тремя упражнениями, которые помогут немного размяться в домашних условиях без специального спортивного инвентаря. Перед выполнением упражнений стоит разогреться и выполнить суставную зарядку.

  • Ягодичный мостик

Это упражнение подойдет как новичкам спорта, так и профессионалам. Техника выполнения несложная. Ложимся на спину, руки вдоль туловища, упор на согнутых ногах, поясница плотно прижата к полу. Делаем вдох и на выдохе поднимаем таз и спину до тех пор, пока тело не примет позицию ровной натянутой струны. В высшей точке максимально сжимаем ягодицы, задерживаемся на несколько секунд. Вдох – возвращаемся в нижнюю точку, не расслабляя ягодицы. Делаем 20-30 повторений. Можно два-три подхода, если есть силы:)

Смотрите также откровенное интервью Насти Каменских:

  • Планка

Примите упор лежа, опираясь на локти и носки выпрямленных ног, расставленных на ширине бедер. Расположите руки на уровне грудной клетки на расстоянии чуть шире плеч. Главное условие правильной стойки в "планке" – прямой позвоночник. При выполнении упражнения не прогибайте и не округляйте спину, дышите естественно и свободно. Поймайте "нужное" напряжение пресса: оно зависит от положения таза, прогиба поясницы. Держитесь в таком положении максимально долго.

Планка – отличное упражнение
Планка – отличное упражнение
Фото: Pexels

  • Приседания

Для девушек в этом упражнении важна правильная техника, чтобы не перекачать переднюю поверхность бедра и не перегрузить суставы. Ноги на ширине плеч, стопы располагаем так, чтобы носки были чуть развернуты в стороны, вес переносим на пятки. Во время приседа не сводим колени внутрь и не разводим, строго ровно, стопы – не должны отрываться от пола. Старайтесь также не выводить колени вперед за уровень носков. Вдох – опускаемся как минимум до параллели бедра с полом. Выдох – подъем. Важно в верхней точке колени оставить слегка согнутыми, и опускаемся снова вниз.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских разоблачила мошенников в Сети.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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