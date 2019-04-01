Эффектная Дженнифер Лопес показала фигуру в бикини

49-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала подтянутую форму

Дженнифер Лопес показала фигуру в бикини Фото: Getty Images

49-летняя голливудская дива Дженнифер Лопес даст фору многим молодым девушкам. Артистка обладает эффектными внешними данными и поддерживает их. Подтянутая фигура Дженнифер Лопес – результат регулярных занятий спортом и правильного питания.

На своей странице в Instagram Дженнифер Лопес продемонстрировала подкачанное тело. Певица, актриса и модель доказывает, что в любом возрасте можно выглядеть потрясающе. На снимке Дженнифер Лопес позировала на съемочной площадке в минималистичном розовом бикини – в образе танцовщицы стриптиз-клуба.

Дженнифер Лопес в бикини Фото: instagram.com/jlo

"Я мошенница, малыш... Я просто хочу, чтобы ты знал - Рамона вся горит", – подписала фото Джей Ло.

Отметим, в последнее время жизнь 49-летней Дженнифер Лопес весьма насыщенная. Так, недавно артистке сделал предложение руки и сердца ее возлюбленный Алекс Родригес. Однако вскоре после знаменательного события жениха Дженнифер Лопес сперва обвинили в измене, а затем – в сексуальных домогательствах.

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