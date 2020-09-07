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Ефросинина отметила годовщину брака в платье за 21 тысячу гривен

Сегодня, 11:29

Телеведущая показала совместное фото с мужем

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев отпраздновали годовщину свадьбы. Телезвезда, которая накануне рассекретила, сколько зарабатывает ее муж, показала фото, где запечатлена в платье от известного украинского бренда.

В своем Instagram-аккаунте Маша поздравила мужа с важной датой. В профиле она запостила совместный снимок с любимым.

"17 лет супружества... А мы как новенькие", – коротко подписала пост Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым
Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На ведущей яркое платье в полоску от Nadya Dzyak. Элегантный наряд отличается большим цветком на поясе и объемными рукавами, которые в этом году в тренде у модниц по всему миру.

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Отметим, что платье миди длины со смелым разрезом от украинской дизайнерки, которое надела Маша Ефросинина, стоит 21 тысячу гривен (790 долларов).

Скриншот: nadyadzyak.com

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев поженились в 2003 году. Пара вместе воспитывает дочь Нану и сына Александра.

Как Маша Ефросинина отпраздновала день рождения на карантине, смотрите в ролике:

Совсем недавно в наряде от Nadya Dzyak появилась австралийская певица Кайли Миноуг.

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