Ефросинина отметила годовщину брака в платье за 21 тысячу гривен
Телеведущая показала совместное фото с мужем
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев отпраздновали годовщину свадьбы. Телезвезда, которая накануне рассекретила, сколько зарабатывает ее муж, показала фото, где запечатлена в платье от известного украинского бренда.
В своем Instagram-аккаунте Маша поздравила мужа с важной датой. В профиле она запостила совместный снимок с любимым.
"17 лет супружества... А мы как новенькие", – коротко подписала пост Ефросинина.
На ведущей яркое платье в полоску от Nadya Dzyak. Элегантный наряд отличается большим цветком на поясе и объемными рукавами, которые в этом году в тренде у модниц по всему миру.
Отметим, что платье миди длины со смелым разрезом от украинской дизайнерки, которое надела Маша Ефросинина, стоит 21 тысячу гривен (790 долларов).
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев поженились в 2003 году. Пара вместе воспитывает дочь Нану и сына Александра.
Как Маша Ефросинина отпраздновала день рождения на карантине, смотрите в ролике:
Совсем недавно в наряде от Nadya Dzyak появилась австралийская певица Кайли Миноуг.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное