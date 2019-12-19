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Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому: видео

Украинская певица записала видеообращение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская
Фото: Instagram.com

Украинская певица Екатерина Бужинская, которая показала, как выглядят ее подросшие двойняшки, сделала публичное обращение к действующему президенту нашей страны Владимиру Зеленскому.

Екатерина Бужинская впервые рассказала о своей госпитализации:

Так, на своей странице в Instagram 40-летняя исполнительница рассказала, что по дороге на гастроли в Кривом Роге ей стало плохо из-за ужасного состояния дорог. Бужинская попросила Владимира Зеленского взять под контроль ремонт магистралей города. Видеообращение исполнительница опубликовала у себя на странице.

INSTAGRAM

"Со мной произошла маленькая неприятность. Сегодня у меня был концерт в Кривом Роге, всю ночь мы очень тяжело ехали. Вы, наверное, знаете, что доехать до города – кастрофа. Уважаемый господин президент Владимир Зеленский, я очень прошу, займитесь дорогами. Мы артисты, и просто ваши земляки, страдаем из-за того, что дорог нет, это просто яма на яме, это ужас!" – заявила певица.

Напомним, ранее Екатерина Бужинская показала, как выглядела в детстве.

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