Екатерина Кухар и Александр Стоянов тайно поженились в Америке

Артисты официально стали мужем и женой спустя 10 лет совместной жизни

Екатерина Кухар и Александр Стоянов связали себя узами брака в Америке Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прима-балерина Екатерина Кухар, которая недавно показала фото с маленьким сыном, и премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов вместе уже более 10 лет, однако выяснилось, что звездная пара все это время не решалась связать себя узами брака. Новоиспеченные супруги дали интервью Viva!, в котором признались, что тайно поженились

Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально стали мужем и женой лишь в декабре 2018 года. Церемония состоялась в Сиэтле, Америка. Таким образом, свидетельство о браке действительно лишь на территории США.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов стали мужем и женой спустя 10 лет отношений Фото: viva.ua

"Официально замуж я выходила в пуантах, в пачке и с фатой. Нам нравится наша балетная жизнь: каждые полгода практически отмечаем медовый месяц. Когда уезжаем на гастроли, отработав балет, полностью принадлежим друг другу", – цитирует Екатерину Кухар издание.

Кроме того, стало известно, что пара не исключает возможность проведения свадебной церемонии в Украине. Отметим, Екатерина Кухар и Александр Стоянов воспитывают двоих детей: сына Тимура и дочь Анастасию.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала архивное свадебное фото своих родителей.

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