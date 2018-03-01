Екатерина Кухар не смогла сдержать слез, рассказывая о потере ребенка

Екатерина Осадчая побывала в Бельгии, где встретилась с украинскими звездами балета Екатериной Кухар и Александром Стояновым. Именно в стране пива, шоколада и вафель пара заканчивает свое европейское турне, в котором находилось последние два месяца. Позади – 44 представления и 16 тысяч километров, впереди – страстный балет "Дон Кихот" в бельгийском Намюри, а затем – возвращение в Киев, где Екатерину и Александра уже заждались двое детей.

Во время прогулки по городу супруги откровенно рассказали Екатерине Осадчей, с чего начался их роман. Оказывается, что Александр влюбился в Екатерину еще в то время, когда она была замужем.

"Я ничего не мог с собой поделать, – вспоминает артист. – Когда любишь – мозги выключаются. Есть муж, или нет – вижу цель – не вижу препятствий!". И заветное "да" от любимой Александр услышал не сразу. Впереди их ждало немало испытаний. Кухар коснулась болезненной для себя темы – смерти первого ребенка. С тех пор прошло много лет, и боль до сих пор не прошла. "Мне тогда ничего не хотелось, я, наверное, месяц просто лежала в постели и плакала, – вспоминая трагедию, Екатерина не смогла сдержать слез. – Наверное, каждому человеку дается свое испытание и свой крест. Эта трагедия полностью изменила меня как личность".

Кухар признается, что от горя собиралась даже навсегда покинуть балет, и нашелся человек, который помог ей выбраться из плена отчаяния и научиться жить дальше. После этого артистка решила помочь приобрести для ОХМАТДЕТа аппарат искусственного дыхания, чтобы подобных трагедий стало меньше.

Напомним, Екатерина Кухар свой день рождения отпраздновала на сцене.