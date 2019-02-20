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Екатерина Кухар: "Неужели в современном мире так изменилась роль мужчины и женщины?"

Прима-балерина побывала в Берлине и поделилась своими впечатлениями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:58
Екатерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Екатерина Кухар
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар и Александр Стоянов недавно были в Берлине в составе жюри на международном конкурсе Tanzolymp. Фестиваль-конкурс Tanzolymp – это огромный уникальный музей балетного и современного искусства, в котором представители со всего мира демонстрируют свои способности. В этом году на фестиваль приехали около 800 участников из 40 стран. 

После конкурса Екатерина Кухар в своем Instagram задала философский вопрос: "Искусство-отражение реальной Жизни? Или Жизнь отражает искусство? 

Екатерина Кухар и Александр Стоянов в Берлине
Екатерина Кухар и Александр Стоянов в Берлине
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Здесь как на ладони видны все тенденции современного общества и искусства! Интересно и странно было наблюдать за некоторыми веяниями в современной хореографии...Во многих танцах превалирует размытие канонов мужского и женского начала. Мужской танец становится более женственным, а женский – мужественным. Неужели в современном мире так изменилась роль мужчины и женщины, что это настолько отражает искусство балета?! Или хореографы предвидят будущее? В любом случае искусство призвано открывать любые двери, разрушать стены и строить мосты"!" - поделилась своими размышлениями Катерина.

Напомним, Екатерина Кухар показала архивное свадебное фото своих родителей.

Ранее Екатерина Кухар, которая с мужем и сыном посетила допремьерный показ фильма "Щелкунчик".

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Источник: Сегодня
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