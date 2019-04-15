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Екатерина Кухар откровенно рассказала о своих детях

Прима-балерина признается, что детей нужно любить, а не воспитывать

Екатерина Кухар Фото: пресс-служба

За кулисами шоу "Вечер премьер с Катериной Осадчей" Сегодня.Lifestyle расспросили Екатерину Кухар о ее детях и методах воспитания.

"Первый ребенок у меня – мальчик, ему уже 10 лет. А вторая – дочка, ей четыре года. Они кардинально разные. Сына я пыталась держать в каких-то жестких рамках, он у меня непоседа, такой шебушной, я всегда пыталась, чтобы он понимал – что можно, а что нельзя. Но сейчас, с высоты лет, которые я провела с ребенком в такой "борьбе", я поняла, что детей не нужно воспитывать, их нужно любить и показывать своим примером, что нужно делать, как ты это делаешь, что ты в это вкладываешь. С ними нужно больше разговаривать", – признается Екатерина.

Екатерина Кухар с сыном Тимуром Фото: пресс-служба

"Я это всегда стараюсь делать. Может быть у меня не хватает времени сводить их в парк, кино – этим занимаются бабушки и дедушки. Однако, когда какие-то сложные ситуации, первое, что я стараюсь сделать – это поговорить с ними и выяснить…В основном с Тимуром, потому что Настенька у нас сейчас такая "зайчик, солнышко, цветочек", а у Тимура и возраст сложный, поэтому именно мне приходится с ним все время разговаривать, чтобы достучаться", – объяснила прима-балерина.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились спустя 10 лет отношений.

Кроме этого, Екатерина Кухар показала архивное свадебное фото своих родителей.

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