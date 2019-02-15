Екатерина Кухар показала архивное свадебное фото своих родителей

Прима-балерина обнародовала фото в День всех влюбленных

Екатерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Знаменитая украинская прима-балерина Екатерина Кухар часто радует поклонников снимками в сети. На своей странице в Instagram, ко Дню влюбленных, который, к слову, почти во всем мире праздновали вчера, 14 февраля, Катерина опубликовала архивное свадебное фото. На снимке запечатлены ее родители в молодости.

Родители Екатерины Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Многие поклонники примы-балерины отметили в комментариях, что Кухар – копия своего отца: "Вы на отца очень похожи). Удачи Вам", "Вы похожи на своего отца", "Как Вы на папу похожи", "Папина копия", "Какая красивая пара молодых влюбленных людей, которые излучают счастье ,тепло, дорожат друг другом!", "Катюша копия папы.Молодые и красивые родители,а воспоминания очень трогательные", "Такие красивые и совсем юные", "Катенька счастливая – на папу похожа) Всех благ, здоровья и взаимной любви!", "Какие красивые".

Ранее прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая с мужем и сыном посетила допремьерный показ фильма "Щелкунчик", поделилась с поклонниками своим новым фото. На странице в Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок, где изображена, сидя на столе. Екатерина позировала в черном пиджаке, который оголил стройные ножки звезды балета. Фотографию Кухар сопроводила строками из песни коллеги по "Танцам со звездами" Дмитрия Монатика.

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