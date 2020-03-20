Екатерина Кухар после путешествия в Таиланд изолировалась от детей и заговорила о коронавирусе

Прима-балерина с мужем на днях вернулись из Азии

Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым на днях вернулись из медового месяца. Звездные супруги, которые сыграли свадьбу несколько месяцев назад, отправились отдыхать в Таиланд. Однако вскоре пара приняла решение вернуться в Украину.

По словам Екатерины, проверка состояния здоровья в киевском аэропорту оставляет желать лучшего. В связи с пандемией коронавируса по прилету в Украину Кухар и Стоянов самоизолировались на две недели. Пара решила не поддавать риску окружающих, в том числе своих детей, и проведут время наедине друг с другом.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов в Таиланде Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Несмотря на то, что мы вернулись в Украину, мы решили самоизолироваться. Так что, к сожалению, эти две недели, которые мы могли бы провести с детьми, проводим только вдвоем. Поэтому, будем настраиваться на позитив и представим себе, что наш honeymoon (медовый месяц, – Ред.) продолжается, только в пределах Украины", – написала артистка.

Кроме того, по мнению Екатерины Кухар, украинцы еще не до конца осознали всю серьезность ситуации.

"Судя по тому, что происходит на улицах, за окном, что мы видим по телевизору и слышим от знакомых — украинцы еще до конца не осознали серьезность проблемы. Не все видят, что происходит с другими нациями, продолжают набиваться в общественный транспорт, толпиться в магазинах, продолжают группами гулять и заниматься своими делами, которые во время карантина лучше избегать", – делится мыслями балерина.

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