Екатерина Кухар призналась, готова ли она станцевать дуэтом с MARUV

В третьем эфире судье "Танців з зірками" задали провокационный вопрос

Екатерина Кухар прокомментировала возможный дуэт с MARUV Фото: instagram.com/tanci1plus1

С самого первого выпуска нового сезона шоу "Танці з зірками" прима-балерина Екатерина Кухар и певица MARUV вступили в негласное противостояние. Поклонникам любопытно наблюдать за двумя харизматичными женщинами в прямых эфирах проекта, и в третьем выпуске Кухар задали провокационный вопрос об участнице MARUV.

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В воскресенье, 8 сентября, в эфире шоу "Танці з зірками" приглашенная ведущая Наталья Могилевская задала звездной судье Екатерине Кухар вопрос от зрителей. "Екатерина, готовы ли вы станцевать в дуэте с MARUV?", – интересуются фанаты проекта.

На что член жюри ответила категорично: "Я готова станцевать с MARUV, только когда она закончит Киевское государственное хореографическое училище". Такая реакция Кухар вызвала бурю оваций в студии "Танців з зірками".

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К слову, во втором эфире "Танців" MARUV преподнесла Екатерине Кухар подарок в виде книги для взрослых. В это воскресенье прима украинского балета, которую совершенно не смущают "уколы" Анны Корсун, подарила исполнительнице детскую книгу про кота.

Смотрите выступление MARUV и JAY в третьем эфире Танці з зірками 2019 – 08.09.2019:

Напомним, что ранее Екатерина Кухар попала в скандал с участием Ирины Билык: певице не понравилось, что балерина упомянула ее видео в одном из выпусков шоу.

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