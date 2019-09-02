Екатерина Кухар призналась, почему стала балериной

В эфире второго выпуска шоу "Танці з зірками 2019" судья проекта сделала неожиданное признание

Екатерина Кухар призналась, почему стала балериной Фото: instagram.com/tanci1plus1

Судья нового сезона шоу "Танці з зірками 2019" Екатерина Кухар, которая ранее едва не поскандалила с MARUV, рассказала, почему стала балериной. В прямом эфире, который состоялся в это воскресение, 1 сентября, на телеканале "1+1", прима-балерина сделала шокирующее признание.

После выступления во втором прямом эфире пары Людмилы Барбир и Дмитрия Жука, которые посвятили свой танец погибшей в 1997 году принцессе Диане, тронутая чувственным номером Кухар рассказала о том, как ее судьба связана с Леди Ди.

"Принцесса Диана изменила и мою жизнь тоже. Мало кто знает, но она тоже хотела стать балериной. И когда все мои подруги слушали Spice Girls, я мечтала осуществить несбыточную мечту. И осуществила ее", – поделилась прима Кухар.

Смотрите выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука во втором эфире "Танці з зірками":

О том, как прошел первый эфир нового сезона "Танців з зірками", мы рассказывали здесь.

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