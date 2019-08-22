Екатерина Кухар рассказала о страшном инциденте на отдыхе

Прима-балерина Национальной оперы Украины едва не стала жертвой хищника

Екатерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Второй год подряд свои летние каникулы премьеры балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар проводят в США. В этом году они полтора месяца отдыхали с четырехлетней дочерью Настей.

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За это время они успели очень много: исполнили мечту и посмотрели грандиозное мировое водное шоу "О" цирка Du soleil, специально для этого шоу было создан бассейн глубиной в 5 этажей. Звезды также побывали в городе грехов – Лас-Вегасе, где проверили удачу в казино.

Александр Стоянов рассказал о приключениях в Америке Фото: пресс-служба

"Хорошо, что до Вегаса был Беверли-Хиллз с его скоплением роскоши на Родео Драйв, после которого проигрывать было уже почти нечего. Правда, честно говоря, в возрасте 10 лет у меня был случай, связанный с азартными играми, который навсегда отбил охоту этим заниматься. Я проиграл за 1 час все тяжело заработанные и сэкономленные деньги, которые копил больше года...", – прокомментировал отдых Александр Стоянов.

Но главный экстрим, которого совсем не ждала Екатерина Кухар, случился с ней в день, когда она загорала. Выяснилось, что на звезду едва не напала рысь.

Екатерина Кухар на отдыхе в США Фото: пресс-служба

"Под конец моего путешествия по Америке за мной в лесу охотилась дикая рысь из лесов Иссакуа. Дело в том, что рядом с местом, где мы проживали, через дорогу, находился зоопарк. Нам это очень нравилось, когда по нашему участку утром мы встречали косуль, они совсем не боятся людей, Саша даже пробовал их ловить. Но было очень страшно встретиться с рысью. Сейчас вспоминаю, и мурашки по коже. Я в одиночестве принимала солнечные ванны, ничего не предвещало беды… меня спасло лишь то, что рысь наступила на сухой листок… Это заставило меня обернуться. Когда я вскочила и увидела ее глаза, я поняла, что она меня слегка недооценила. Она явно ожидала более легкую и мелкую добычу. Мне повезло, что рысь была некрупная. Если бы я не повернулась, то с большой вероятностью она бы вцепилась мне в шею", – рассказала Екатерина.

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