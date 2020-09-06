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Екатерина Кухар в шикарном платье зачитала рэп на "Танцях з зірками"

Вчера, 23:50

Прима-балерина вызвала на баттл alyona alyona

Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками-2020" Екатрина Кухар в первом прямом эфире, 31 августа, вызвала alyona alyona на баттл. Она пообещала зачитать рэп, если участница проекта не станцует лучше во втором выпуске.

В это воскресенье, 6 сентября, Екатерина Кухар предстала в белоснежном платье с одним рукавом и смелым декольте. Своим блестящим образом судья танцевального шоу похвасталась в Instagram-аккаунте.

Судья шоу "Танці з зірками-2020" Екатерина Кухар
Судья шоу "Танці з зірками-2020" Екатерина Кухар
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Образ Кухар дополнила лаконичным макияжем, голливудскими локонами и широким чокером с камнями. "К "Танцям з зірками" готова! Сегодня только холодное оружие... Участникам придется несладко", – подписала снимок балерина.

После выступления alyona alyona и ее партнера Юрия Гурича, которые заработали 29 баллов, Екатерина Кухар сдержала свое обещание и зачитала рэп.

Напомним, что ранее на паркете "Танців з зірками-2020" Надежда Мейхер зажгла в откровенном наряде.

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Екатерина Кухар Танці з зірками
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