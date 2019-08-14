Екатерина Кухар заступилась за мужчин в Америке: "Доходит до абсурда"

Прима-балерина возмущена волной обвинений в харассменте

Екатерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар часто посещает Америку. Более того, именно в США артистка и ее супруг Александр Стоянов тайно поженились. Недавно звездная пара вновь отправилась в Америку, и Екатерина Кухар решила порассуждать по поводу статуса мужчин в обществе и отношения женщин к ним.

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По словам артистки, многие женщины слишком агрессивно реагируют на проявление внимания к ним.

"Женщины, активно борющиеся за свои равные права с мужчинами. Причём абсолютно во всём. Женщины, крайне агрессивно воспринимающие любые проявления внимания и поползновения в их сторону. Конечно, с одной стороны они обезопасили себя от настоящего насилия, но у этой "медали" есть и другая сторона: по историям, которые я видела и слышала доходит до явного абсурда...", – пишет Екатерина Кухар.

Кроме того, звезда вспомнила примеры, когда мужчин незаслуженно обвиняли в харассменте, а также отметила, что таким образом они становятся марионетками женщин.

"Артист цирка пригласил во время представления женщину потанцевать, вошёл в предполагаемый образ и прижал её якобы как-то "не так" – Sexual Harassment. Преподаватель мужчина на уроке классического танца сделал замечание "втянуть попу" (распространённое понятие в балетном мире) – Sexual Harassment; полиция, увольнение с работы, суд и тд........ Бедных мужчин в Америке так "затюкали" слишком самодостаточные женщины, что они уже бояться лишний раз посмотреть в твою сторону....... Так что не дай Бог руководителю мужчине нажить себе врагов в женском коллективе.... С такими раскладами, скорее ОН будет их марионеткой. ))) Подавление мужчин в таком образе явно может привести к ещё большему дефициту и так истребляемого вида", – продолжает балерина.

Екатерина Кухар Фото: пресс-служба

По мнению Екатерины, такой настрой американок – одна из причин, почему в Америке так много славянских женщин.

"Конечно, подобное направление приживется у нас думаю совсем не скоро. )) Воевать с мужским вниманием нашим женщинам редко приходит в голову. Я бы даже сказала, что все воюют скорее ЗА НЕГО! Так что понять что движет американскими женщинами и чего они хотят, вряд ли нам удастся......Вот вам, пожалуй, ещё одна из причин, почему в Америке так много славянских женщин", – считает Кухар.

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