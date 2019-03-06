Экс-бойфренд Кейт Бекинсейл дал совет нынешнему возлюбленному актрисы

Молодой человек предостерег нынешнего парня Кейт

Кейт Бекинсейл Фото: AFP

Бывший возлюбленный 45-летней Кейт Бекинсейл, 23-летний стендап-комик Мэтт Райф разоткровенничался в одном из недавних интервью изданию TMZ. Не так давно стало известно, что Кейт состоит в новых отношениях с 25-летним комиком и актером Питом Дэвидсоном. Журналисты решили выяснить у Мэтта, что он думает по этому поводу.

"Мы познакомились в 2017 году. Встречались год. Было много взлетов и падений, но теперь мы оба двигаемся дальше, а я счастлив. Я надеюсь, что они оба возьмут из этих отношений все, что хотят".

Мэтт Райф

На вопрос журналиста о том, что бы Мэтт мог посоветовать Питу, комик ответил: "Как мужчина мужчине я бы посоветовал – бежать! Но я желаю им только счастья и крепких отношений".

Кроме этого, у Мэтта поинтересовались, если Кейт и Питт расстанутся и актриса захочет вернуться к нему, стал бы он встречаться с ней снова: "Нет, точно нет", – ответил 23-летний Райф.

Напомним, Кейт Бекинсейл застали за страстным поцелуем со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном.

В начале февраля Кейт и Пита заметили вместе. Папарацци подловили влюбленных выходящими с шоу Saturday Night Live, съемки которого проходят в студии в Лос-Анджелесе.

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