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Экс-бойфренд Наоми Кэмпбелл подал на нее в суд, обвинив модель в краже имущества

Сегодня, 13:05

Миллиардер Владислав Доронин требует от звезды возврата долгов и имущества

Российский миллиардер Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую возлюбленную, супермодель Наоми Кэмпбелл, которая позировала полностью обнаженной в метро. Бизнесмен требует от знаменитости вернуть долги и его личные вещи, которые остались у Наоми после их расставания, пишет TMZ.

Доронин заявил, что Кэмпбелл отказывается возвращать ему деньги, которые он одолжил ей несколько лет назад. При этом сумма долга не указывается.

Бизнесмен также намерен вернуть ценные вещи и подарки, которые остались у модели. Это имущество миллиардер оценил в более чем три миллиона долларов.

Представители Наоми Кэмпбелл пока отказываются от комментариев.

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин
Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин
Фото: Getty Images

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин познакомились на Каннском кинофестивале в 2008 году и вскоре начали встречаться. Их роман продлился пять лет – в 2013-м они публично объявили о разрыве.

На протяжении пятилетних отношений бизнесмен не скупился на подарки любимой, и даже подарил Наоми дом на турецком острове Клеопатры.

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