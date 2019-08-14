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Экс-бойфренда Памелы Андерсон выгнали из футбольного клуба

После скандала с актрисой Рами больше не состоит в клубе "Марсель"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Памела Андерсон и Адиль Рами
Памела Андерсон и Адиль Рами
Фото: Getty Images

Похоже скандал вокруг громкого расставания голливудской актрисы Памелы Андерсон и ее экс-возлюбленного, футболиста Адиля Рами набирает обороты. Совсем недавно звезда опубликовала в интернете доказательства побоев со стороны бывшего парня. Сам Рами, разумеется, утверждает, что это провокация и он никогда не поднимал руку на секс-символа Голливуда.

Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами. Все подробности в видео: 

После того, как страсти на фоне их отношений утихли, стало известно, что футбольный клуб "Марсель" принял решение расторгнуть контракт с Адилем Реми. По информации ресурса L’Equipe, решение о прекращении сотрудничества со спортсменом приняло руководство клуба и его поддержал главный тренер Андре Виллаш-Боаш.

Как выяснилось, 33-летний Рами нарушил условия контракта и поехал на съемки в программе "Форт Боярд", пропустив тренировку команды. 

О том, повлиял на такое решение любовный скандал мужчины с Памелой Андерсон – неизвестно. 

Напомним, что недавно Памела Андерсон сделала неожиданное заявление – мужчина, за которого она собиралась замуж, изменял ей с бывшей супругой. В свою очередь, экс-возлюбленный артистки футболист Адиль Рами прокомментировал заявление модели о его измене с бывшей супругой. 

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шоу-бизнес скандал футбол отношения Памела Андерсон Адиль Рами
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