Экс-"холостяк" Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

Футболист рассказал, что любит другую участницу проекта

Футболист и главный герой романтического шоу "Холостяк-5" Сергей Мельник признался, что в финале выбрал не ту девушку. Оказалось, что он любит не Марину Кищук, которая стала победительницей проекта, а Лену Головань.

"Я не могу простить себе это решение, потому что знаю, как страдала Лена", – сказал Мельник в эфире шоу "Танці з зірками-2020" в это воскресенье, 20 сентября.

Сама же Елена призналась, что после финала "Холостяк-5", у нее была депрессия.

"После финала шоу, когда Сергей выбрал другую, я не могла понять только одно: почему моя сказка имеет такой конец. Я узнала, что депрессия – это сложное клиническое заболевание. Мне пришлось обратиться за помощью к специалистам", – рассказала участница реалити.

Аделина Дели, Сергей Мельник и Елена Головань

Фото: instagram.com/sergeimelnik

Примечательно, что Лена появилась в четвертом эфире "Танців з зірками-2020". Она вышла на паркет вместе с Сергеем и его партнершей Аделиной Дели, чтобы исполнить страстную румбу.

Напомним, что Сергей Мельник и Марина Кищук расстались спустя полгода после финала шоу "Холостяк-5". Их отношения не выдержали испытания расстоянием. Позднее Марина призналась, что с Сергеем ее связывает только дружба.

Сергей Мельник и Марина Кищук

Скриншот из YouTube

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