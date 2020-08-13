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Экс-министр культуры Евгений Нищук рассказал о семейной трагедии

Сегодня, 08:00

Актер и бывший политик потерял брата

Экс-министр культуры Украины, актер театра и кино Евгений Нищук впервые в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал о тяжелой утрате близкого человека.

Нищук поделился историей, которая произошла с его средним братом.

"Мне трудно об этом говорить. То событие вызывало самый большой стресс в моей жизни", – откровенно признался актер.

В 2006 году не стало среднего брата Евгения Нищука. Игорь служил в милиции и погиб при загадочных обстоятельствах.

"Это произошло летом. Мы вернулись с женой и сыном с отдыха. И старший брат говорит: "Игорь пропал. На самом деле я никогда об этом никому не говорил. Брата нашли на третий день. Но расследование было очень странным", – вспомнил Нищук.

Министр культуры Евгений Нищук. Фото: facebook.com/ievgen.nyshchuk
Министр культуры Евгений Нищук. Фото: facebook.com/ievgen.nyshchuk

Ужасным было то, что люди, виновные в смерти брата, работали в милиции.

"Я примерно знаю этих людей Я не мог их длительное время найти", – откровенно сказал Евгений.

Актеру известна судьба людей, которые виновны в смерти его брата.

"Их уже нет", – заявил Нищук.

Ведущая рубрики "Кава з перцем" предположила: "Судьба сделала круг?".

На что артист ответил: "Наверно".

Эксклюзивное интервью с Евгением Нищуком – смотрите видео:

Напомним, ведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич рассказал о потере близкого человека. Ранее Ольга Фреймут сообщила, что потеряла близкую подругу.

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актер министр культуры евгений нищук
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