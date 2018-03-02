Экс-муж Уитни Хьюстон озвучил новые подробности ее смерти

Легендарной певицы Уитни Хьюстон не стало в 2012 году. Она скончалась в гостиничном номере отеля накануне 54-й церемонии "Грэмми". Причинами смерти певицы стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.

Однако на днях экс-супруг Уитни, музыкант Бобби Браун, сделал неожиданное заявление. По его словам, звезду погубили не наркотические вещества, а разбитое сердце.

"Она держала себя в руках и находилась в трезвом уме. Просто Уитни очень страдала, ее сердце требовало любви, а получало только боль", — рассказал Браун в интервью Rolling Stone.

"Уитни была прекрасной, великой женщиной! Да, она употребляла наркотики, но в последние дни жизни этого не было. Она много работала, чтобы быть трезвой. Я думаю, причиной смерти стало то, что она была сломлена духовно. У нее было разбито сердце", — поделился Браун.

Певица действительно продолжительное время страдала от депрессии. После развода с музыкантом, в ее жизни практически не было постоянных партнеров. Последним ее возлюбленным был бывший парень Ким Кардашьян Рэй Джей.

Уитни Хьюстон и Бобби Браун поженились в 1992 году. В 1993 году у них родилась дочь Бобби Кристина, которая скончалась в 2015 году после шестимесячной комы. С Брауном певица развелась в 2006 году из-за неверности супруга, злоупотребления алкоголем, наркотиками и домашнего насилия.