Экс-мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой возлюбленной: эксклюзивные фото
Пара провела день в одном из самых популярных пляжных комплексов города
Бывший супруг известной певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который недавно отметил свой день рождения, был замечен на отдыхе в Одессе вместе со своей новой возлюбленной по имени Лилия.
Журналистам Сегодня.Lifestyle удалось запечатлеть парочку в одном из самых популярных пляжных комплексов Одессы в прошлую субботу.
Влюбленные весь день провели на пляже, наслаждаясь отдыхом. Вместе с ними, предположительно, находилась и пятилетняя дочь Лилии.
Судя по фото девушки в Instagram, в Одессе пара отмечала ее день рождения. Лилия разместила пару снимков, в геолокации к ним указав Одессу.
"Лучший день", – подписала фото возлюбленная Мурата и добавила хештег happy birthday to me (с англ. – с днем рождения меня).
Еще на одном снимке девушка позировала с большим букетом роз.
Судя по странице в Instagram, Лилия работает визажистом и, вероятно, воспитывает маленькую дочку, с которой часто публикует совместные фото.
Ранее также стало известно, что Ани Лорак лишила бывшего супруга части бизнеса.
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