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Экс-мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой возлюбленной: эксклюзивные фото

Сегодня, 16:03

Пара провела день в одном из самых популярных пляжных комплексов города

Бывший супруг известной певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который недавно отметил свой день рождения, был замечен на отдыхе в Одессе вместе со своей новой возлюбленной по имени Лилия.

Журналистам Сегодня.Lifestyle удалось запечатлеть парочку в одном из самых популярных пляжных комплексов Одессы в прошлую субботу.

Мурат Налчаджиоглу со своей девушкой Лилией
Мурат Налчаджиоглу со своей девушкой Лилией
Фото: Сегодня

Влюбленные весь день провели на пляже, наслаждаясь отдыхом. Вместе с ними, предположительно, находилась и пятилетняя дочь Лилии.

Мурат Налчаджиоглу со своей девушкой Лилией
Мурат Налчаджиоглу со своей девушкой Лилией
Фото: Сегодня

Судя по фото девушки в Instagram, в Одессе пара отмечала ее день рождения. Лилия разместила пару снимков, в геолокации к ним указав Одессу.

"Лучший день", – подписала фото возлюбленная Мурата и добавила хештег happy birthday to me (с англ. – с днем рождения меня).

Скриншот: instagram.com/__l_i_l_i_a___/

Еще на одном снимке девушка позировала с большим букетом роз.

Скриншот: instagram.com/__l_i_l_i_a___/

Судя по странице в Instagram, Лилия работает визажистом и, вероятно, воспитывает маленькую дочку, с которой часто публикует совместные фото.

Ранее также стало известно, что Ани Лорак лишила бывшего супруга части бизнеса.

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