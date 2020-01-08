Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе: фото в инвалидной коляске

Рамина Эсхакзай травмировалась в Египте

Рамина Эсхакзай Фото: instagram.com/raminalalala

Бывшая невеста украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай, которая недавно рассказала шокирующую правду об их отношениях, получила травмы во время отдыха в Египте и теперь вынуждена передвигаться в инвалидной коляске.

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О травме во время отдыха экс-участница романтического реалити-шоу "Холостяк 5" рассказала подписчикам на своей странице в Instagram и опубликовала фото в инвалидной коляске с загипсованной правой ногой.

"С ногой все ок, растянула связки. Сделали что-то вроде гипса, сказали ходить 10 дней. Дали костыль и коляску. Очень это все не удобно. Если хотите привлечь к себе внимание, любопытные взгляды детей и взрослых – берите костыль и коляску, внимание обеспечено. Те кто мне завидует – вы там особо не радуйтесь, что я лежу на отдыхе с костылем и в гипсе. Я в таком виде привлекаю еще больше внимания и меня в буквальном смысле носят на руках", – написала Рамина.

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Более того, она добавила, что больше ничем делиться не будет, ведь много завистников вокруг: "А вообще, ребята, я осознала свою ошибку. Больше с вами ничем не делюсь. Либо буду это делать, как другие люди – постфактум. Потому, что очень много совпадений, только поделюсь чем-то, сразу какая-то х*ня происходит, чаще всего со здоровьем".

Напомним, что на свадьбу Алины Гросу, которая состоялась в июне этого года, Виталий Козловский пришел вместе со своим pr-менеджером Юлией Бакуменко.

Позднее артист признался, что у него есть девушка, и что он готов стать отцом.

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