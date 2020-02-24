Экс-невеста Владимира Кличко показала фото боксера с дочкой

Хейден Панеттьер поделилась трогательным кадром

Экс-невеста Владимира Кличко Хейден Панеттьер, которая возобновила отношения с возлюбленным-садистом, опубликовала совместный кадр украинского боксера с их дочерью Кайей Евдокией.

Снимки, на которых запечатлена девочка, голливудская актриса опубликовала на своей странице в Twitter. Фото Владимира Кличко и девочка быстро распространились по Сети, но со своего аккаунта Хейден Панеттьер уже удалила фото. Как известно, после расставания пары, Кайя осталась жить с Владимиром.

Владимир Кличко с дочкой Фото: Twitter

"Лучший отец в мире", – подписала это фото Хейден.

Отметим, что теперешний возлюбленный актрисы должен предстать перед судом по обвинению в домашнем насилии 12 марта. Хейден пока не решила, будет ли добиваться привлечения его к ответственности. Впервые Брайан избил ее в мае прошлого года. Тогда она отказалась свидетельствовать против него, полагая, что возлюбленный больше никогда не поднимет на нее руку.

До этого Хейден Панеттьер запечатлели папарацци на прогулке с братом бойфренда:

Ранее мы также писали, что Хейден Панеттьер не видится с маленькой дочерью от Владимира Кличко.

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