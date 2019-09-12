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Вкусовые слабости: экс-повар Букингемского дворца раскрыл тайну Елизаветы ІІ

Секреты королевской семьи – что пьют и кушают монархи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00

Короли – всеядные. Недавно британское издание шокировало мир – журналисты разузнали сенсационную информацию о королевской семье. Оказывается, в Букингемском дворце едят такое, от чего большинство людей с отвращением отказывается.

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В июне возле королевского дворца задержали курьера с пиццей. Полиция решила, что парень опасный, а еда нужна для прикрытия. Несколько часов парня допрашивали и проверяли информацию. Оказалось, что он действительно доставляет еду и действительно привез пицу королеве. Вот только она ее не заказывала. А курьера просто разыграли мошенники.

Полицейские посмеялись и отпустили парня, а сами съели пиццу. На прошлой неделе эта история имела своеобразное продолжение – личный повар Елизаветы раскрыл страшную тайну и заявил, что королева могла заказывать пиццу. Она обожает фаст-фуд.

"Елизавета ІІ – далеко не гурман! А ее муж принц Филипп вообще не может наесться и днями говорит только про еду!", – рассказывает королевский экс-повар Даррен Макгрейди. 

На завтрак Ее Величество съедает яичницу и может закусить овсяной кашей с фруктами. Ее муж принц Филипп завтракает тостами с медом и мармеладом. Праздник для души и желудка здесь устраивают в обед. Очень часто королева заказывает традиционную британскую еду. И это не овсянка! А картошка и жареная рыба, которая называется fish&chips. Это блюдо обожают и студенты, и члены парламента.

Британское блюдо – fish&chips
Британское блюдо – fish&chips
Фото: Pinterest

Традиционно блюдо подают на газетах. Королева, разумеется, картошку и рыбу ест из фарфоровых тарелок. Это блюдо для королевы готовят по тому самому рецепту, который используют в лондонских кафе. На десерт королева кушает кексы с изюмом, цукатами и орехами. А вот ее муж известный сладкоежка. Он может с легкостью съесть половину шоколадного торта. Внуки семейства также обожают фаст-фуд. Принц Уильям часто лакомиться пиццей и китайской едой. Кейт Миддлтон обожает карри, ну и американка Мега Маркл с гордостью сознается, что, как и королева, не может без картошки-фри. От алкоголя монархи также не отказываются.

Фото: Wikipedia

"А Елизавета и герцогини перед ужином могут выпить по легкому коктейлю с джином или мартини. Принц Филипп, принцы  Чарльз, Уильям и Гарри, как большинство британских мужчин, пьют пиво!", – добавил экс-повар. 

А также Елизавета с уважением относится к британской традиции – чаепитию. И в этом случае вкус должен быть идеальным.

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"Королева требует, чтобы ей заваривали чай сугубо на воде определенной марки. Дорогой марки. А вот принц Филипп чай пьет редко. Он обожает кофе", – подытожил Макгрейди. 

Кулинарные откровения экс-повара разозлили всю Британию, мужчине поверили далеко не все, мол, если бы королева ела фаст-фуд, то не была бы в такой отличной форме в свои 93. А вот в Букингемском дворце эту историю никак не прокомментировали.

Также до этого сотрудник Меган Маркл назвал любимые блюда герцогини.

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