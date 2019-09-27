Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

Женщина готова предоставить фото и видео актрисы за вознаграждение

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк с диагнозом рак мозга все еще находится в одной из московских клиник. На днях к кинозвезде привезли ее 11-месячную дочь Милу, а также актриса, по информации СМИ, уже успела составить завещание с нотариусом. Но до сих пор официальных данных о состоянии российской артистки еще не поступало.

К Анастасии Заворотнюк приставили охрану. Детали в сюжете:

Одна из экс-сотрудниц клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, уверяет, что у нее есть фотографии и видео, где запечатлена звезда, которые она сделала в период с 15 по 25 сентября.

Как сообщает издание "Дни.ру", женщина заявила о готовности предоставить все материале журналистам за вознаграждение.

"У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение", — сообщила женщина, уточнив, что один ролик длится 58 секунд, два других — по 32 секунды.

За какую сумму экс-сотрудница медучреждения готова продать эксклюзивный материал, пока неизвестно.

Отметим, семья Анастасии Заворотнюк не комментирует ее состояние здоровья. Но недавно старшая дочь актрисы, 23-летняя Анна, дала первый публичный комментарий, в котором, в частности, обратилась к журналистам.

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