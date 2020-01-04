Экс-супруг Анастасии Заворотнюк отметил день рождения в Крыму

Актер Сергей Жигунов поделился снимками в Instagram

Сергей Жигунов Фото: instagram/zhigunov_sergey

Российский актер Сергей Жигунов, которого ранее обвинили в домашнем насилии, отпраздновал день рождения в оккупированном Крыму. Снимками с полуострова экс-супруг Анастасии Заворотнюк поделился в социальной сети.

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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов незаконно оказался на полуострове Крым. На своей странице в Instagram артист разместил фото, сделанные в поселке Гурзуф и в горах Ай-Петри.

INSTAGRAM

"Ушел сегодня в лес", – коротко подписал один из постов Жигунов.

Отметим, что бывшему гражданскому мужу больной Анастасии Заворотнюк 2 января исполнилось 57 лет.

Роман Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк начался во время съемок "Моя прекрасная няня". Между актерами, игравших влюбленных, на самом деле вспыхнула искра, и они даже покинули собственные семьи, чтобы быть вместе. Отношения Сергея и Анастасии продлились не долго.

Ранее "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша отреагировала на скандал с Крымом.

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