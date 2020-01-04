Экс-супруг Анастасии Заворотнюк отметил день рождения в Крыму
Актер Сергей Жигунов поделился снимками в Instagram
Российский актер Сергей Жигунов, которого ранее обвинили в домашнем насилии, отпраздновал день рождения в оккупированном Крыму. Снимками с полуострова экс-супруг Анастасии Заворотнюк поделился в социальной сети.
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов незаконно оказался на полуострове Крым. На своей странице в Instagram артист разместил фото, сделанные в поселке Гурзуф и в горах Ай-Петри.
"Ушел сегодня в лес", – коротко подписал один из постов Жигунов.
Отметим, что бывшему гражданскому мужу больной Анастасии Заворотнюк 2 января исполнилось 57 лет.
Роман Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк начался во время съемок "Моя прекрасная няня". Между актерами, игравших влюбленных, на самом деле вспыхнула искра, и они даже покинули собственные семьи, чтобы быть вместе. Отношения Сергея и Анастасии продлились не долго.
Ранее "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша отреагировала на скандал с Крымом.
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