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Экс-супруг Ани Лорак закрутил новый роман и показал девушку на фото

Мурат Налчаджиоглу назвал имя возлюбленной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Мурат Налчаджиоглу и Сания
Мурат Налчаджиоглу и Сания
Фото: Instagram.com

Экс-супруг известной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она расторгла брак после 10 лет совместной жизни, завел новый роман и больше не скрывает свою возлюбленную. 

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

Турецкий бизнесмен в Instagram-сториз опубликовал красноречивые совместные снимки с отдыха на испанском курорте Пальма. Как выяснилось, эффектную брюнетку зовут Сания Ахметова. Также по слухам, пара уже вместе целый год. 

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"Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", — подписал он один из снимков.

Ко всему, бывший супруг Ани Лорак отметил в публикации страницу возлюбленной, но у Сании аккаунт оказался в закрытом доступе. 

Скриншот из соцсети

Влюбленные уже посетили самый популярный пляж Cala Agulla и выглядят вместе счастливо. 

Скриншот из соцсети
Скриншот из соцсети

Отметим, что Ани Лорак также не теряет времени и недавно стало известно, что популярная певица закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, который оказался бывшим мужем другой украинской певицы TAYANNA.

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