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Экс-супруг Майли Сайрус впервые прокомментировал разрыв с певицей

Лиам Хемсворт тяжело переживает расставание с певицей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: Getty Images

Не прошло и года, как голливудская певица Майли Сайрус обескуражила поклонников неожиданной новостью – звезда решила расстаться со своим мужем Лиамом Хемсвортом. Отметим, что пара поженилась в декабре прошлого года. Подавленный расставанием актер впервые решился заговорить о своих переживаниях. 

О самых скандальных разводах знаменитостей смотрите в сюжете:

Более того, в СМИ просочилась информация, что Майли Сайрус разошлась с мужем из-за чувств к девушке. А именно – певицу во время отдыха в Италии подловили за поцелуями с 30-летней моделью Кейтлин Картер. Как сообщает Daily Mail, экс-возлюбленный звезды временно перебрался в особняк брата Криса в австралийском городе Байрон-Бей.

Там журналисты и подловили мужчину, набросившись сразу с вопросом о его разводе, на что Лиам ответил: "Вы просто не понимаете, что это такое. Я не хочу об этом говорить, дружище". Ко всему, актер выглядел подавленным и старался спрятать глаза под темными солнцезащитными очками. 

Ранее мы писали о том, что на Майли Сайрус напал фанат в Барселоне.

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Источник: The Daily Mail
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