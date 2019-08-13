Экс-супруг Майли Сайрус впервые прокомментировал разрыв с певицей
Лиам Хемсворт тяжело переживает расставание с певицей
Не прошло и года, как голливудская певица Майли Сайрус обескуражила поклонников неожиданной новостью – звезда решила расстаться со своим мужем Лиамом Хемсвортом. Отметим, что пара поженилась в декабре прошлого года. Подавленный расставанием актер впервые решился заговорить о своих переживаниях.
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Более того, в СМИ просочилась информация, что Майли Сайрус разошлась с мужем из-за чувств к девушке. А именно – певицу во время отдыха в Италии подловили за поцелуями с 30-летней моделью Кейтлин Картер. Как сообщает Daily Mail, экс-возлюбленный звезды временно перебрался в особняк брата Криса в австралийском городе Байрон-Бей.
Там журналисты и подловили мужчину, набросившись сразу с вопросом о его разводе, на что Лиам ответил: "Вы просто не понимаете, что это такое. Я не хочу об этом говорить, дружище". Ко всему, актер выглядел подавленным и старался спрятать глаза под темными солнцезащитными очками.
Ранее мы писали о том, что на Майли Сайрус напал фанат в Барселоне.
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