Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

Пластический хирург перестал скрывать свой новый роман

Эдгар Каминский Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Супруг украинской певицы Славы Каминской Эдгар Каминский не терял времени после громкого развода и завел новые отношения. В численных интервью ведущий пластический хирург нашей страны не скрывал, что встречается с новой девушкой. Избранницей Эдгара стала Ольга Богатая. Судя по странице девушки в Instagram, она ​​является арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта.

Более подробно о романе Эдгара Каминского смотрите в сюжете:

Впервые общество увидело пару вместе на опубликованном в Сети фото. Тогда бывший супруг знаменитости коротко прокомментировал кадр: "На этом фото два счастливых человека". Теперь же Каминский вовсе не скрывает романтические отношения и даже отправился с избранницей на элитный французский курорт в Кушавель. Об этом стало известно из его публикаций в Instagram. Сама Ольга также делится кадрами с отдыха.

Примечательно, что экс-супруга хирурга и участница группы "НЕАНГЕЛЫ" вместе с их детьми отдыхает сейчас на Бали. Артистка также отправилась в теплые края не одна, а в компании известного украинского актера Павла Вишнякова.

Так, на своей странице в Instagram Слава Каминская опубликовала фото, на котором Павел Вишняков позирует вместе с ее дочерью Лаурой.

Павел Вишняков с дочерью Славы Каминской Лаурой Фото: instagram.com/babaslavka

"У меня тоже ноги устали, но все лучшее детям", – написала под снимком певица.

Отдыхают артисты вместе или же это была дружеская встреча – достоверно неизвестно. Так или иначе, ранее Слава Каминская сообщала, что после развода состоит в новых отношениях.

Отметим, в июле этого года Эдгар расстался со Славой Каминской, с которой прожил 5 лет. Вместе бывшие супруги воспитывают двух совместных детей: пятилетнего Леонарда и четырехлетнюю Лауру. К слову, недавно малыши отметили день рождения, на котором их родители Эдгар и Слава Каминские слились в поцелуе. Поклонники не до конца понимают, что происходит между экс-супругами.

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