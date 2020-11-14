Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

Сегодня, 13:51

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала видео с актером в Instagram

Бывшая супруга Армена Джигарханяна, который скончался 14 ноября, Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала смерть актера. Пианистка опубликовала короткое видео на своей странице в Instagram, где Джигарханян ведет авто.

"Все, балик джан", – написала в посте слова Армена Борисовича.

- (@vitalinaromanovskaya)

"Балик" по-армянски означает малыш, а словом "джан" принято обращаться к дорогому человеку.

Цимбалюк-Романовская также заявила, что ей хочется, чтобы бывшего мужа запомнили как великого актера. Об этом пишет "СтарХит".

Армен Джигарханян и экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская
Армен Джигарханян и экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская
Фото: Getty Images

"От нас ушла целая эпоха, человек-легенда, хочу, чтобы Армена Борисовича запомнили таким, каким он был в самом расцвете сил", – передает издание слова пианистки.

Женщина также отметила, что не имела возможности пообщаться с Джигарханяном три года. Якобы его увезли от нее, "вбили ему в голову всякую чушь", были против их встреч. Романовская также утверждает, что у Джигарханяна была деменция.

Армен Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской в 2016 году. Их брак обрастал скандалами и интригами. Через некоторое время актер публично обвинил молодую жену в покушении на свою жизнь. Осенью 2017 года они развелись.

Ранее была названа вероятная причина смерти Армена Джигарханяна.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Главарь банды, судья Кригс и выдающийся театрал: каким мы запомним Армена Джигарханяна "Стали раком перед Путиным". Так говорил Армен Джигарханян о России, Донбассе и Америке Умер Филипп Левшин. Чем был известен молодой исполнитель
смерть актер жена Армен Джигарханян
Реклама

Новости партнеров

Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву

Популярные статьи

Вчера, 17:12Афиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

Вчера, 15:27Шоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

Вчера, 12:53Шоу-бизнес

Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

Вчера, 12:24Events

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 11:45Актуально

Потеря волос: причины и как это предотвратить

Вчера, 10:59Events

Пятница 13: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:34Events

Сегодня пятница 13-е: особенности самого страшного дня

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Умер скандальный украинский певец и композитор Филипп Левшин

Вчера, 05:18Психология

Гороскоп на сегодня 13 ноября: Водолею не нужно браться за все и сразу, а Рыбам необходим отдых

12 ноябряШоу-бизнес

"Были измены": Экс-артист "Дизель шоу" Иваница о разводе спустя 17 лет

12 ноябряАфиша

Энн Хэтэуэй – 38: ТОП-5 ролей голливудской актрисы

12 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 ноября: Близнецов ждет насыщенный день, а Рак достигнет своей цели

11 ноябряШоу-бизнес

Самые скандальные разводы украинского шоу-бизнеса

11 ноябряWellness

Врачи назвали главные симптомы COVID-19 и рассказали о мутации вируса

11 ноябряШоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри и другие звезды Голливуда, которые изменились до неузнаваемости

11 ноябряEvents

День ангела Анастасии: красивые поздравления в стихах и прозе

Новости партнеров

Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
В реанимации умер молодой украинский певец и композитор
В реанимации умер молодой украинский певец и композитор
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Сын Королевой и Тарзана показал свое тело в смелой фотосессии
Сын Королевой и Тарзана показал свое тело в смелой фотосессии
В каких "царских хоромах" живет Андрей Данилко
В каких "царских хоромах" живет Андрей Данилко
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Анастасия Стоцкая похвасталась подросшим сыном в школьной форме
Анастасия Стоцкая похвасталась подросшим сыном в школьной форме

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять