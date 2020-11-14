Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала видео с актером в Instagram

Бывшая супруга Армена Джигарханяна, который скончался 14 ноября, Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала смерть актера. Пианистка опубликовала короткое видео на своей странице в Instagram, где Джигарханян ведет авто.

"Все, балик джан", – написала в посте слова Армена Борисовича.

"Балик" по-армянски означает малыш, а словом "джан" принято обращаться к дорогому человеку.

Цимбалюк-Романовская также заявила, что ей хочется, чтобы бывшего мужа запомнили как великого актера. Об этом пишет "СтарХит".

Армен Джигарханян и экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Getty Images

"От нас ушла целая эпоха, человек-легенда, хочу, чтобы Армена Борисовича запомнили таким, каким он был в самом расцвете сил", – передает издание слова пианистки.

Женщина также отметила, что не имела возможности пообщаться с Джигарханяном три года. Якобы его увезли от нее, "вбили ему в голову всякую чушь", были против их встреч. Романовская также утверждает, что у Джигарханяна была деменция.

Армен Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской в 2016 году. Их брак обрастал скандалами и интригами. Через некоторое время актер публично обвинил молодую жену в покушении на свою жизнь. Осенью 2017 года они развелись.

Ранее была названа вероятная причина смерти Армена Джигарханяна.

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