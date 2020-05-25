Экс-супруга Константина Богомолова заразилась коронавирусом

Дарье Мороз пришлось отказаться от участия в популярном в России проекте

Российская актриса и бывшая супруга режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз заразилась коронавирусом. Ко всему, вирус подхватила еще одна актриса – звезда фильма "Водитель для Веры" Алена Бабенко. Бабенко отметила, что в настоящее время чувствует себя уже лучше и что болезнь отступает, а также поблагодарила медиков.

Актриса Дарья Мороз Фото: instagram.com/d_moroz

По информации Telegram-канал Mash, 36-летняя Дарья Мороз сдала тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Российская актриса участвовала в шоу "Танцы со звездами", где до этого уже были случаи коронавируса. Более того, звезде сериала "Содержанки" пришлось отказаться от участия из-за болезни.

"Она не смогла принять участие в финале по состоянию здоровья, поэтому с парой Дарья Мороз и Святослав Герасимов мы, к сожалению, расстаемся", — сказал в эфире проекта ведущий Андрей Малахов.

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