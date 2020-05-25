Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экс-супруга Константина Богомолова заразилась коронавирусом

Сегодня, 16:01

Дарье Мороз пришлось отказаться от участия в популярном в России проекте

Российская актриса и бывшая супруга режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз заразилась коронавирусом. Ко всему, вирус подхватила еще одна актриса – звезда фильма "Водитель для Веры" Алена Бабенко. Бабенко отметила, что в настоящее время чувствует себя уже лучше и что болезнь отступает, а также поблагодарила медиков.

Актриса Дарья Мороз
Актриса Дарья Мороз
Фото: instagram.com/d_moroz

По информации Telegram-канал Mash, 36-летняя Дарья Мороз сдала тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Российская актриса участвовала в шоу "Танцы со звездами", где до этого уже были случаи коронавируса. Более того, звезде сериала "Содержанки" пришлось отказаться от участия из-за болезни.

"Она не смогла принять участие в финале по состоянию здоровья, поэтому с парой Дарья Мороз и Святослав Герасимов мы, к сожалению, расстаемся", — сказал в эфире проекта ведущий Андрей Малахов.

Смотрите в сюжете, какие мероприятия отменили из-за коронавируса:

Недавно сообщалось, что у известного украинского певца и его семьи подозревают коронавирус.

В то же время Ольга Куриленко, которая уже перенесла COVID-19, ответила на самые распространенные вопросы поклонников о болезни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Известную российскую актрису госпитализировали с коронавирусом У известного украинского певца и его семьи подозревают коронавирус: фото из больницы Единственный сын известной российской телеведущей умер от COVID-19
шоу-бизнес актриса коронавирус Константин Богомолов Дарья Мороз
Реклама

Новости партнеров

Ким Кардашьян снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)
Ким Кардашьян снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)
Димопулос сообщила о трагедии и тяжелом состоянии мужа
Димопулос сообщила о трагедии и тяжелом состоянии мужа
Википедия врет. Оля Полякова назвала свой настоящий возраст
Википедия врет. Оля Полякова назвала свой настоящий возраст
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки

Популярные статьи

Сегодня, 10:44Шоу-бизнес

Именинница дня: ТОП-5 гугл-запросов о Маше Ефросининой

Сегодня, 05:05Fun

25 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 22:31Fun

Где покататься на роликах в Киеве с семьей: обзор роллердромов

Вчера, 17:20Fun

24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 маяFun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 маяШоу-бизнес

57-летняя Деми Мур восхитила фигурой в купальнике

23 маяШоу-бизнес

"Надоест одно и то же": финалистка Холостяк-10 прокомментировала выбор главного героя

23 маяШоу-бизнес

Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья

23 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно избегать выяснения отношений, а Рыбам – не проявлять инициативу

22 маяШоу-бизнес

Дарья Ульянова победила в шоу "Холостяк-10": что известно о девушке

22 маяШоу-бизнес

Холостяк 10 сезон: кто победил в финале романтического шоу

22 маяСтиль

Дорогу дениму: стильные образы на каждый день

22 маяШоу-бизнес

За шаг до финала шоу Холостяк-10: сегодня станет известно, кто победит

22 маяFood

Слоеная картофельная запеканка с сыром: рецепт дня

22 маяШоу-бизнес

"Прощай, любимая мамочка": в семье Ирины Билык случилось горе

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии
Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии
Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться COVID-19
Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться COVID-19
Маринуем селедку как в Исландии
Маринуем селедку как в Исландии
Наташа Королева поразила изменившейся фигурой
Наташа Королева поразила изменившейся фигурой
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Шашлыка больше не просят: ставим на стол свиные ребра из духовки
Шашлыка больше не просят: ставим на стол свиные ребра из духовки
Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка
Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка