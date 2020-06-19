Экс-супруга рэпера Сереги рассказала о первом успехе в борьбе за детей в харьковской школе

Непростая поездка в харьковскую школу принесла Полине маленькую победу

Бывшая супруга известного рэпера Сереги Полина Ололо продолжает борьбу за право воспитывать своих детей и жить с ними. В этот раз у Полины появилась радостная новость и она сообщила подписчикам о маленькой победе.

В начале 2020 года скандальные разборки Сереги и его экс-супруги вызвали настоящий резонанс – Полина Ололо заявила, что он отобрал у нее сыновей и не дает им видеться. С тех пор конфликт продолжает стремительно развиваться, хотя рэпер Серега прокомментировал скандал и сказал, что Полина драматизирует ситуацию.

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо с детьми Фото: instagram.com/polina_lola

Недавно Полина Ололо отправилась в Харьков, чтобы перевести детей из местного лицея в Киев, где они учились до того, как их забрал их отец. В итоге Полине Ололо пришлось бороться за документы детей и даже вызывать полицию и скорую помощь, так как ее заявление директор лицея отказалась принимать.

В понедельник, 15 июня, Полина вновь приехала в лицей с просьбой выдать ей документы и после очередных сложных разборок смогла добиться желаемого.

В этот раз ей препятствовала заместитель директора. Тогда экс-супруга Сереги решила не ждать и снова вызвала полицию для фиксации действий в школе против родителей.

"Все закончилось звонком главе администрации Киевского района города Харькова на территории которого находиться лицей, которая сообщила что эта ситуация у нее на контроле, и принято единое законное решение – отдать документы моих детей матери", – написала Полина Ололо в Instagram.

Смотрите в сюжете, как Полине Ололо удалось встретиться с детьми:

Но этим поездка женщины не закончилась. Возле лицея к ней подошел незнакомый ей мужчина и высказал в ее адрес различные оскорбления.

"Этот человек на протяжении всего обеденного перерыва оскорблял меня на улице, обзывал, ставил какие-то нелепые замечания, что я плохая мать, что не приходила к детям, что меня не знают учителя, намекал на аморальный образ жизни", – рассказала Полина Ололо.

В итоге оказалось, что мужчина уже около 20 лет знаком с ее экс-мужем Серегой. В ответ на обидные слова мужчины Полина Ололо и на него написала заявление в полицию.

Напомним, что ранее Полина Ололо заявила о зависимости рэпера Сереги.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться