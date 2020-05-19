"Длится не первый год": экс-супруга рэпера Сереги заявила о его зависимости

Полина Ололо переживает за судьбу сыновей

На днях экс-супруга рэпера Сереги (Полиграфа ШарикоFFа) Полина Ололо заявила, что не видела своих детей на протяжении 113 дней. По словам женщины, музыкант забрал ее сыновей – Марка и Платона, и не собирается отдавать их матери никогда. Но Полина не собирается опускать руки и намерена судиться с бывшим супругом.

Более того, Ололо больше не будет молчать и пообещала рассказать некоторые детали о жизни Сереги. На своей странице в Instagram женщина обвинила Серегу в подделке документов: "Когда я выступила выступила публично, много информации не давала, надеясь, что Сергей одумается, что он делает, вернет детей или хотя бы найдет компромисс как можно видеть нам детей и не травмировать их жизнь. Мне четко дали понять, что детей я не увижу. Это переходит все грани дозволенного в жизни маленьких детей и закона! Вывоз за границу по поддельным документам это уголовная ответственность для него и для нотариуса".

Также Полина добавила, что очень волнуется за судьбу детей. Ведь их знаменитый отец не в состоянии трезво оценивать окружающий мир, и кормит сыновей семенами.

Полина Ололо прокомментировала скандал вокруг общих детей с Сергеем Пархоменко – смотрите видео:

"Зависимость Сергея, которая длится уже не первый год. Выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам, об этом знает весь наш близкий круг общения. Так же подтвердили, что с прошлого проекта его выгнали именно по этой причине", – отметила Полина.

Ранее мы также писали, что экс-жена публично обратилась к Сереге.

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