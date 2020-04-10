Экс-супруге Джонни Деппа грозит три года тюрьмы

Эмбер предъявили обвинения в клевете

Бывшей супруге голливудской звезды Джонни Деппа, который недавно в деталях описал, как Эмбер Херд отрезала ему палец, грозит тюремное заключение до трех лет. Отметим, что судебный процесс по разводу между актера затянулся на три года и только недавно Эмбер предъявили обвинения в подделке доказательств домашнего насилия со стороны Джонни Деппа.

Напомним, что Эмбер обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии. Но по информации издания International Business Times, актриса сфальсифицировала показания против бывшего мужа. На очередном заседании в суде выступила бывшая стилист актрисы Саманта МакМиллен. Женщина заявила, что слова Херд о том, что Депп ударил ее и у нее появились синяки под глазами, является ложью.

"В течение дня 16 декабря 2015 года я видела, что у Эмбер Херд не было никаких видимых следов, ушибов, порезов или травм на лице или на любой другой части ее тела", – заявила Саманта.

Если ее слова подтвердятся, Эмбер Херд может лишится свободы до трех лет за подделку доказательств.

Смотрите в сюжете о звездных разводах, которые ошеломили фанатов:

Также недавно в Сети появились фото, на которых Эмбер Херд запечатлена якобы вместе с Илоном Маском. До появления кадров Джонни Депп обвинял бывшую супругу в измене с миллиардером.

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