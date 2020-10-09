Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег переехала в Казахстан, чтобы начать сольную карьеру

Девушка поселилась в Алматы

Та самая эффектная блондинка из "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая покинула группу в этом году (после слухов о романе с Меладзе), заявила, что переехала в Алматы, Казахстан. Там девушка собирается начать сольную карьеру.

На своей страничке в Instagram Эрика сообщила, что уже нашла музыкальный лейбл, с которым начала сотрудничество, а сольный путь в качестве певицы – было ее давней мечтой.

"Я приехала в Казахстан за своей большой мечтой, начать сольный проект. Сейчас я окружена прекрасными, молодыми и талантливыми людьми. Я работаю в городе Алматы с музыкальным лейблом CORD Entertainment, и скоро мы покажем вам то, что создавали вместе. Я счастлива, мои хорошие, очень счастлива. Я чувствую, что вы со мной и я знаю, что вы ждете новую "я". Обещаю, что все буду делать искренне и с любовью. Спасибо за то, что вы есть у меня. Люблю вас... ваша Эрика", – говорит певица.

INSTAGRAM

Кстати, недавно Герцег публиковала видеоролик, в котором она позирует в национальном казахском костюме.

"Добро пожаловать в Казахстан", – подписала видео Эрика.

И похоже, что и Казахстан тепло принял певицу. А нам остается пожелать ей удачи на новом творческом пути!

INSTAGRAM

Напомним, Эрика Герцег впервые прокомментировала слухи о романе с Константином Меладзе.

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