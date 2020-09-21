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Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова впервые показала себя беременной

Сегодня, 15:30

Певица родила сына в 2018 году

Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова родила сына в 2018 году. Во время беременности артистка практически не появлялась на публике, и только спустя два года впервые показала себя беременной.

Архивные фото Миша разместила в Instastories накануне. В кадре тогда еще будущая мама запечатлена с длинными волосами, в джинсах и коротком топе. Наряд подчеркнул округлый живот звезды. Рядом с Романовой на фотографиях позируют две белые и пушистые собачки.

Миша Романова во время беременности
Миша Романова во время беременности
Фото: Instagram/misharomanova

Певица отметила, что в период ожидания малыша она всецело посвятила себя занятиям спортом, вокалом, и следила за здоровьем.

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У Миши Романовой родился мальчик, которого она назвала Мартином. Отца ребенка певица скрывает, но часто делится фото с сыном на своей странице в Instagram.

Миша Романова с сыном Мартином
Миша Романова с сыном Мартином
Фото: Instagram/misharomanova

Кроме того, недавно Миша Романова отпраздновала двухлетие сына вместе с Максом Барских.

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