Экс-участница "ВИА Гры" рассталась с отцом своего ребенка

Миша Романова призналась, ради кого увеличила грудь

Миша Романова Фото: Instagram/misharomanova

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова, которой приписывали роман с Максом Барских, впервые рассказала об отце своего ребенка. Артистка ушла из коллектива из-за беременности, а после разошлась с возлюбленным.

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Миша не появлялась на публике ни с малышом, ни с любимым. Как призналась артистка в беседе с Катей Осадчей, отношения с отцом ребенка подошли к концу.

"Он молодой режиссер, я не буду говорить его имя, потому что я не знаю, как он отнесется к тому, что я буду говорить на всю страну его имя. Мы не в отношениях, мы разошлись, потому что мы разные люди. В этой ситуации меня поддерживали родители, друзья, Макс Барских", – говорит Романова.

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Напомним, что сына певицы зовут Мартин, и она планирует в скором времени показать его.

Миша также вспомнила об операции по увеличению груди, из-за которой ее беременность могла оказаться под угрозой. Звезда пошла на это ради мужчины.

"Это был мужчина, в которого я была очень сильно влюблена, и, видимо, мне хотелось очень сильно ему понравиться. Я не знаю, что тогда было в моей голове, видимо, много комплексов", – добавила экс-"ВИА Гра".

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