Экс-возлюбленный голливудской актрисы выбросился с 27 этажа: детали трагедии

55-летний миллионер не справился с депрессией

22 июня в США погиб 55-летний магнат Стив Бинг. Экс-возлюбленный голливудской актрисы Элизабет Херли выбросился с 27-го этажа жилого дома в престижном районе Лос-Анджелеса, в котором проживал.

Голливудская актриса Элизабет Херли Фото: Getty Images

Как сообщает издание TMZ, у него остался сын Дэмиан от Элизабет Херли и дочь Кира Бондер, рожденная в отношениях с бывшей профессиональной теннисисткою Лизой Бондер.

55-летний магнат Стив Бинг (справа) Фото: Getty Images

По словам очевидцев, продюсер страдал депрессией, которая усилилась из-за отсутствия общения с людьми во время карантина.

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Стив Бинг начал карьеру в Голливуде после того, как в 18 лет бросил Стэнфордский университет. В том же возрасте он стал обладателем огромного состояния от деда в размере 600 миллионов долларов. Его семья входила в ТОП-400 самых богатых американцев по версии Forbes. Одно из его последних крупных вложений в размере 100 миллионов долларов – в фильм "Полярный экспресс".

Напомним, что недавно бывшая девушка принца Гарри покончила жизнь самоубийством.

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