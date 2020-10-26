Экс-возлюбленный Анастасии Заворотнюк развелся во второй раз
Сергей Жигунов показал свидетельство о расторжении брака
Сергей Жигунов объявил о разводе с супругой, актрисой Верой Новиковой. Актеру приписывают роман с журналисткой Викторией Ворожбит, которая, по мнению поклонников Жигунова, уж очень похожа на его бывшую возлюбленную – Анастасию Заворотнюк.
Свидетельство о расторжении брака Сергей Жигунов опубликовал на своей странице в Instagram, добавив немногословную подпись: "Пусть здесь полежит".
Сергей Жигунов и Вера Новикова поженились в 1985 году. В 2007 году супруги развелись из-за романа актера с его коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк. Через пару лет Сергей вновь сошелся с Новиковой.
С весны этого года 57-летнему Жигунову приписывают роман с журналисткой из Владикавказа Викторией Ворожбит. Ее внешность даже сравнивали с Заворотнюк. Сама же Виктория сходство отрицает.
Ранее бывший муж Анастасии Заворотнюк раскрыл шокирующие факты их разрыва.
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