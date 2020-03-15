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Экс-"Время и Стекло" Дорофеева и Позитив признались, была ли между ними симпатия

Исполнители также рассказали о ревности со стороны их вторых половинок

Инна Петрова
Сегодня, 11:25

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), которые накануне объявили о распаде дуэта "Время и Стекло", признались, была ли между ними симпатия. Они также рассказали о ревности со стороны их вторых половинок.

11 марта популярная украинская группа "Время и Стекло" официально заявила о завершении творческого пути длиною в 10 лет. Причиной, по которой звезды решили разойтись, Надя и Леша назвали желание начать сольную карьеру. В недавнем интервью артисты также рассказали, была ли между ними симпатия за время существования дуэта.

Надя Дорофеева и Позитив
Надя Дорофеева и Позитив
Фото: Instagram.com

"Это было не в начале существования группы, а до, когда познакомились. У нас была симпатия, которая не переросла в нечто большее", – сообщил Позитив ведущей Кате Осадчей.

Потом Надя и Позитив официально обручились со своими возлюбленными, которые, как оказалось, ревновали их.

"Это было, к Наде и очень долгий промежуток времени. Но это можно понять, потому что мы с Надей начали проводить больше времени друг с другом, а не со своими половинками", – признался Алексей.

Дорофеева также поделилась, что не знает, как выдержали нервы у ее мужа Владимира Дантеса: "Он святой человек для меня! Я хочу научиться его мудрости. Я бы его придушила, если бы он в клипах такое делал".

Ранее Надя Дорофеева и Позитив презентовали новый клип на песню "Навсегда/никогда", который растрогал фанатов по слез. Именно после выхода этого ролика в Сети заговорили о распаде коллектива.

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