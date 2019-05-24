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Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Ирина Горовая поздравила молодоженов со свадьбой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04

Наконец это произошло: Настя Каменских и Потап поженились, и это официальная информация!

23 мая пара обручилась в одном из самых дорогих загородных ресторанов Киева. А накануне, утром этого дня, Потап выпустил чувственный клип-признание в любви, главной героиней которого стала "его маленькая девочка" Настя.

Пышное торжество прошло в одном из ресторанов под Киевом, куда были приглашены звезды украинского шоу-бизнеса и близкие влюбленной пары. На праздник была приглашена и бывшая супруга Потапа Ирина Горовая. Известно, что у них после развода сохранились теплые дружеские отношения, а также бывшие супруги ведут совместный бизнес. 

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41-летняя Ирина пришла свадьбу не одна, а вместе со своим возлюбленным Евгением Артюховым, который занимается бизнесом и не имеет отношения к шоу-бизнесу. Ко всему, у себя в Instagram она поделилась трогательным снимком, на котором пара нежно целуется. 

Ирина Горовая с Евгением Артюховым
Ирина Горовая с Евгением Артюховым
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Мы также показали, как выглядели звездные гости на свадьбе Насти Каменских и Потапа.

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