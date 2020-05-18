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Экс-жена рэпера Сереги шокировала заявлением: "Он забрал детей и говорит, что никогда не вернет"

Полина Ололо заявила, что родители артиста помогают прятать сыновей

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:18

Скандал вокруг рэпера Сереги (Полиграфа ШарикоFFа) и его экс-супруги Полины Ололо набирает оборотов. Напомним, что несколько месяцев назад женщина придала публичной огласке тот факт, что артист отобрал у нее сыновей – Марка и Платона, скрывая их местонахождение. По словам девушки, она не видела детей уже 113 дней. Как утверждает Полина, Сергей Пархоменко намерен забрать у нее сыновей навсегда.

Около трех недель назад Полине сообщили, что видели ее сына в Харькове. Женщина приехала прямо под квартиру, но поняла, что там признаков проживания нет. Полина Ололо до сих пор не знает, где ее дети и что с ними.

Полина Ололо с детьми
Полина Ололо с детьми
Фото: instagram.com/polina_lola

"Он забрал детей и говорит, что их никогда не вернет! В 33 я поседела как люди седеют в 50! Я не знаю ни одного спокойного дня, с того момента, когда он присвоил мою жизнь себе. Около трех недель назад, мне написала девушка, что видела моего сына с сопровождением охранника на Сумском рынке в Харькове. Уже в пятницу я снова была под их домом в Харькове. Полна надежд, что я обниму их и прижмусь к родной щечке, и не смотря ни на кого и ни на что заберу их! Я стояла под домом в ожидание родных глаз, все было тщетно, окна зашторены, дом на сигнализации, признаков проживания нет!" – рассказывает Полина.

Супруг Полины Нени отобрал у нее дочь. Детали в сюжете:

По словам экс-жены рэпера, Сергей около трех недель назад увез детей из Харькова и попросил всех знакомых заблокировать ее номер телефона: "Я не знаю, что думают мои дети и что им говорят про меня, его цель заставить детей сказать на суде, что они хотят жить без меня. Самое главное для меня, что бы мы были вместе, я их ищу и обязательно найду, мы не опустим руки пока бьется мое сердце".

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Как утверждает Полина, родители рэпера помогают ему прятать детей, блокируют ее номер. Но это не сможет остановить ее и забрать своих детей.

Ранее мы также писали, что экс-жена публично обратилась к Сереге.

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