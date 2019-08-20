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Экс-жена Тома Круза после шести лет отношений рассталась с Джейми Фоксом – СМИ

Актер нашел замену Кэти Холмс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Фото: Getty Images

Экс-супруга Тома Круза, который отказался от общения с биологической дочерью, актриса Кэти Холмс после шести лет отношений разошлась с голливудской звездой Джейми Фоксом. Более того, темнокожий актер даже нашел замену Кэти.

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Как сообщает издание People, такое решение звездная пара приняла еще в мае этого года, но официально объявить о расставании экс-влюбленные не спешили.  

Слухи о разрыве появились после того, как Джейми Фокс вышел в свет с девушкой Сэлой Вейл. Во время вечеринки в ночном клубе Лос-Анджелеса влюбленные не скрывали нежных чувств друг к другу. По информации инсайдера, сама Кэти Холмс прореагировала на новый роман бывшего бойфренда достаточно холодно.

Кэти Холмс с Джейми Фоксом
Кэти Холмс с Джейми Фоксом
Фото: Getty Images

"То, что делает Джейми, – это его дело. Мы разошлись несколько месяцев назад", – рассказала Кэти, по словам инсайдеров.

Отношения актеров начались еще в 2013-м году, но пара ни разу публично не появлялась вместе, совсем не комментируя свой роман. И только весной 2019-го года пара вместе вышла в свет, таким образом подтвердив свои отношения. Поговаривают, что звезды даже планировали свадьбу.

Недавно дочь Тома и Николь в открытом письме поблагодарила отца за то, что благодаря ему она связала жизнь с сайентологией.

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Источник: People
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