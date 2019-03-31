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Экс-жена вокалиста The Prodigy пришла на его похороны

Артист совершил суицид из-за расставания с женой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:07
Кит Флинт повесился
Кит Флинт повесился
Фото: Getty Images

В пятницу, 29 марта, в Брейнтри, Великобритания, прошли похороны вокалиста знаменитой группы The Prodigy Кита Флинта. Артист покончил со собой 4 марта. Позже стала известна самая вероятная причина самоубийства - расставание с супругой Маюми Кай. Пара подала на развод и выставила свой дом в Эссексе на продажу по инициативе Маюми Кай, а через несколько дней музыкант покончил с собой.

Отметим, что Маюми пришла на похороны Кита и скорбела вместе со всеми пришедшими. Об этом свидетельствуют многочисленные фото, появившиеся спустя некоторое время после похорон.

Экс-жена Кита Флинта Маюми Кай на похоронах артиста
Экс-жена Кита Флинта Маюми Кай на похоронах артиста
Фото: Getty Images

Кроме того, коллеги по группе сообщили Daily Mail, что три года назад в одном из интервью Кит Флинт заявил, что покончит с собой как только ему этого захочется. 

Отметим, что на похороны пришло множество поклонников творчества The Prodigy, а также знаменитостей.

Похороны Кита Флинта
Фото: Getty Images
Похороны Кита Флинта
Фото: Getty Images
Похороны Кита Флинта
Фото: Getty Images
Похороны Кита Флинта
Фото: Getty Images
Похороны Кита Флинта
Фото: Getty Images
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Ранее мы сообщали, что правоохранительные органы подтвердили, что музыкант свел счеты с жизнью. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют о том, что Кит Флинт повесился. 

Детали о смерти Кита Флинта – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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