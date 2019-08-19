Экс-жених Пэрис Хилтон перекрыл тату с ее именем изображением гориллы
Татуировка полностью покрывает руку
В ноябре прошлого года над миром гламура и красоты сгустились тучи – светская львица Пэрис Хилтон разорвала помолвку с женихом Крисом Зилкой. Впрочем, через несколько месяцев инсайдеры рассказали, что 34-летний актер намеревался вернуть бывшую возлюбленную.
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Похоже, у парня ничего не получилось и теперь он решил избавиться от татуировки с именем экс-возлюбленной. Однако вместо того, чтобы свести надпись "Пэрис", он перекрыл ее изображением гориллы. Тату-мастер Катрина Деспотович рассказала изданию Page Six, что новая татуировка Криса имеет философский подтекст.
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"Он объяснил, что горилла – это мирное животное. Он их любит. Это его любимые животные". Она также добавила, что имя Пэрис Хилтон, написанное диснеевским шрифтом, не только напоминало актеру о разрыве, но и в целом не соответствовало его стилю и характеру.
Напомним, недавно Пэрис Хилтон публично оскорбила актрису Линдси Лохан.
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